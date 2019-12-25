Manisaspor'dan ayrılan Bayram Büstaç'a talip çok

Manisaspor'da, alacaklarına karşılık serbest kalan Bayram Büstaç'a Süper Lig ve 1. Lig'den birçok takım talip oldu.

25 Aralık 2019, Çarşamba 20:19
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Manisaspor'dan ayrılan Bayram Büstaç'a talip çok

TFF 3. Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk yarısını eksi 3 puanla son sırada tamamlayıp amatör kümeye doğru düşüşünü sürdüren Manisaspor'da, alacaklarına karşılık serbest kalan gençlerden Bayram Büstaç'a Süper Lig ve 1. Lig'den birçok takım talip oldu.

Manisaspor'un altyapısından yetişen 20 yaşındaki sağ beki Süper Lig'den İttifak Holding Konyaspor ile TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, Altınordu ve Giresunspor'un istediği öğrenildi. Bu sezon siyah-beyazlı formayı 12 resmi maçta terleten Bayram 2 kez fileleri sarstı. 

DHA

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