Eksi 3 puanla 17'nci sırada olan Manisaspor, 29'uncu hafta maçında ligden çekilen Gaziantepspor sınavından hükmen galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıracak. Manisa ekibi, bu sayede bu sezon ilk kez eksi puanlardan kurtulacak. Kalan 5 haftada Manisaspor arması için mücadele edecek olan genç oyuncular, şehri en iyi şekilde temsil etmek için sahada savaşacak. Ligdeki en genç kadroya sahip olan Manisa ekibi, Gaziantepspor maçından sonra Bodrum Bld. Bodrumspor, Kastamonu 1966, Bayrampaşa, Samsunspor ve Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

KAZIM AKGÜN: SAHADA ARMAYI YERE DÜŞÜRMEMEK İÇİN SAVAŞTILAR

Oyuncularının büyük bir özveri gösterdiğini ifade eden teknik direktör Kazım Akgün, "Koca şehrin kaderine terk ettiği bu çocuklar canla başla tüm imkansızlıklara rağmen Manisaspor markası için mücadele ettiler. Yılmadan, yorulmadan sahada armayı yere düşürmemek için savaştılar. Kalan haftalarda da bu onurlu ve gururlu mücadelemiz devam edecek" dedi.

KEMAL TEMEL: BİZE SIRT DÖNENLERİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ

Birçok olumsuzlukla mücadele ettiklerini belirten takım kaptanı Kemal Temel ise, "Takım olarak sezon başından bu yana saha içinde rakiplerimizle saha dışında ise olumsuzluklarla mücadele ettik. Yılmadık, pes etmedik ve Manisaspor için ter döktük. Uçakla gidilecek deplasmanlara otobüsle gittik. Tesislerimizde bırakın sıcak suyu, su, yemek yoktu. Odalarımız soğuktu. Ona rağmen pes etmedik ve Manisaspor için sahaya çıktık. Kalan haftalarda da aynı düşünceyle sahaya çıkacağız. Bize sırt dönenleri en iyi şekilde temsil etmek için sahada olacağız" diye konuştu.

DHA