TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisaspor, hızla dibe gidiyor. Geçen sezon aldığı puan silme cezalarıyla Spor Toto 1'inci Lig'den düştükten sonra eski oyuncusu Iwanski'ye olan borcu yüzünden FIFA'dan yine ceza alıp sezona eksi 6 puanla başlayan, ardından mali kriterleri yerine getiremediği için Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3 puanı daha silinen siyah-beyazlılar, evinde Sakaryaspor'a 4-3 kaybederek 5'te 0 yaptı.

Sakaryaspor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2'lik avantajı yakalayan siyah-beyazlı genç futbolcular rakibe direnemedi. Takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Kazım Akgün ise umutlu konuştu.

Alınan mağlubiyete rağmen futbolcularının hırsından son derece mutlu olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Bazen kaybederken çok şey kazanırsın. Biz Sakaryaspor maçında çok şey kazandık. Sahada gösterdiğimiz reaksiyon inanılmazdı. Manisaspor artık daha güçlü, daha korkulan, daha pes etmeyen bir takım olacak. Taraftarımızın kaybeden takımı tribüne çağırıp alkışlaması her şeyin özeti oldu. Yılmadan çalışmaya ve öğrenmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ligde eksi 9 puanla dibe demir atıp henüz sezon başında 3'üncü Lig'e düşme korkusu hissetmeye başlayan Manisaspor, bu hafta Amed Sportif deplasmanına çıkacak.