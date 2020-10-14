Manisaspor ve Bergama gurbette

İZMİR, (DHA)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde son dakikada yediği golle Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak puanla tanışan Manisaspor yarın Payasspor deplasmanında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Hatay Payas İlçe Stadı'nda oynanacak 4'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak.

Ligde 15'inci basamakta yer alan Manisaspor, kendisi gibi 1 puanı bulunan son sıradaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor. 4'üncü Grup'ta geçen haftayı bay geçiren Bergama Belediyespor ise Modafan deplasmanında terleyecek. İstanbul Alemdağ Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük 15.30'da çalacak.