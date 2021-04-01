Manisaspor ümitlerini tüketti

Grupta son 5 maça 12 puanla kurtuluş hattının 14 puan gerisinde giren siyah-beyazlı ekip, haftaya 8 Nisan'da evinde Çankaya Futbol Kulübü önünde her türlü beraberlik ve yenilgide küme düşecek. Manisaspor rakibini yense dahi düşme hattının tek basamak üzerindeki Nevşehir Belediyespor kalan maçlarda 1 puan bile alsa seneye amatör kümede olacak. Geçen sezon üst üste üçüncü kez küme düşerek 1'nci Lig'den amatöre kadar gerileyen Manisaspor, koronavirüs pandemesinin olumsuz etkileri nedeniyle düşmenin 1 yıllığına kaldırılması üzerine 3'üncü Lig'de kalmıştı.

DHA