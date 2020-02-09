Manisaspor-Silivrispor maç sonucu: 1-4

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta puansız son sıradaki Manisaspor, evinde Silivrispor'a da diş geçiremedi: 1-4. 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 5'inci ve 82'nci dakikalarda Emrah, 76'ncı dakikada Gökhan ile 90'ıncı dakikada Evren Eren attı.

Manisaspor'un tek golü 81'inci dakikada Anıl'dan geldi. Sezon başında 6 puanı silinen, grupta 22 haftada 18'inci mağlubiyetini alan Manisaspor, bu skorla amatör kümeye düşmeye bir adım daha yaklaştı.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Serdar İla (xx), Uğur Akalp (xx)

MANİSASPOR: Kubilay İsmail (x) - Yusuf (xx) (Dk. 79 Caner x), Muammer Umut (x), Muhammet Furkan (x), Cevdet Enes (xx), Bilal (x) (Dk. 46 Vahap x), Berk (xx), Orkun (x) (Dk. 46 Barış x), Anıl (x), Emir Tahir (x), Ömer (xx)

SİLİVRİSPOR: Burak (xx) - Mehmet (xxx), Bülent (xxx), Oğuz (xxx), Evren Eren (xxx), Hakan (xxx) (Dk. 78 Güney xx), Çağrı (xxx), Sercan (xx), Erçağ (xx) (Dt. 69 Eren xxx), Gökhan (xxx), Emrah (xxxx) (Dk. 90 Cankat)

GOLLER: Dk. 5 (P) ve Dk. 82 Emrah, Dk. 76 Gökhan, Dk. 90 Evren Eren (Silivrispor), Dk. 81 Anıl (Manisaspor) SARI KARTLAR: Muammer Umut (Manisaspor), Erçağ, Çağrı, Hakan (Silivrispor)