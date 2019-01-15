TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma savaşı verecek Manisaspor transfer yasağını kaldırırken, takviye çalışmalarına başladı. Borçlu olduğu tüm eski futbolcularından muvafakatname alan siyah-beyazlılar ilk olarak Muhammet Sercan Türkeri'nin işini bitirmek için harekete geçti. Sercan'dan da transfer tahtasını kaldırabilmek için muvafakatname alan yönetimin son aşamaya geldiği öğrenildi.

Bu sezon hiçbir kulüpte forma giymeyen 29 yaşındaki defans oyuncusunun da eski takımı Manisaspor'a gelmeye çok sıcak baktığı kaydedildi. Eyüpspor'da kariyerine başlayan Sercan, Boluspor, Karşıyaka, Alanyaspor, Pendikspor ve Amed Sportif'te oynadı. Manisaspor'a 2014-2015 sezonunda gelen oyuncu, 2017'ye kadar burada forma giydi. Sercan Ege ekibinde 2015-2016'da 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı.

MANİSA, (DHA)