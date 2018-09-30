Manisaspor - Sakaryaspor maç sonucu: 3-4

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta FIFA ve Ulusal Kulüp Lisans Kurulu’ndan aldığı toplam 9 puan silme cezasıyla henüz sezon başında dibe demir atan Manisaspor, evinde Sakaryaspor’a da mağlup olmaktan kurtulamadı: 3-4.

Konuk ekibin 1'inci dakikada Berk İsmail ve 4'üncü dakikada Dilaver’le attığı gollere Manisaspor 52 ve 56'ncı dakikada Furkan’la karşılık vererek eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, Akın Açık’ın 62'nci dakikada attığı golle öne geçti ancak, misafir takımdan Dilaver 66'ncı dakikada attığı golle durumu eşitledi. Maçın 88'inci dakikasında Serkan’ın attığı golle Sakaryaspor maçı galibiyetle tamamladı. Altyapı ağırlıklı kadrosu ile yola devam eden Manisaspor, bu skorla oynadığı 5'inci maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Hakan Ergin xx, Nurettin Dinçer Demir xx, İsmail Taygun Tasalı xx

Manisaspor: Deniz x, İlkay xx, Kemal xx, Bayram x (Berk dk. 68 xx), Ömer Buğdaycı xx, Akın xx (Gökhan dk. 73 x), Attila xx, Uğur x (Ömer Atiş dk. 66 xx), Timur xx, Okan x, Furkan xxx

Sakaryaspor: Oğuz xx, Ümit Yasin xx, Recep xx, Ferit xx, Burak xx, Oğuz xx, Savaş xx, Ferhat x (Serkan dk. 62 xxx), Dilaver xxx, Berk İsmail x (İlyas dk. 82 ?), Zahit x (Günay dk. 62 xx)

Goller: Berk İsmail (dk. 1), Dilaver (dk. 4 ve 66), Serkan (dk. 88) (Sakaryaspor), Furkan (dk. 52 ve 56), Akın (dk. 62) (Manisaspor)

Kırmızı kart: Okan (dk. 90+4) (Manisaspor)

Sarı kartlar: Ömer Buğdaycı, Okan, Attila (Manisaspor), Berk İsmail, Ümit Yasin, Oğuz, Dilaver (Sakaryaspor)