Manisaspor - Sakaryaspor maç sonucu: 3-4

TFF 2. Lig'in 5. haftasında Manisaspor ile Sakaryaspor 19 Mayıs Stadı’nda karşı karşıya geldi. Manisaspor 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda 3-2 öne geçerken, üstünlüğünü koruyamadı Sakaryaspor'a 4-3 mağlup oldu.

30 Eylül 2018, Pazar 21:59 Son Güncelleme: 30 Eylül 2018, Pazar 22:04
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta FIFA ve Ulusal Kulüp Lisans Kurulu’ndan aldığı toplam 9 puan silme cezasıyla henüz sezon başında dibe demir atan Manisaspor, evinde Sakaryaspor’a da mağlup olmaktan kurtulamadı: 3-4.

Konuk ekibin 1'inci dakikada Berk İsmail ve 4'üncü dakikada Dilaver’le attığı gollere Manisaspor 52 ve 56'ncı dakikada Furkan’la karşılık vererek eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, Akın Açık’ın 62'nci dakikada attığı golle öne geçti ancak, misafir takımdan Dilaver 66'ncı dakikada attığı golle durumu eşitledi. Maçın 88'inci dakikasında Serkan’ın attığı golle Sakaryaspor maçı galibiyetle tamamladı. Altyapı ağırlıklı kadrosu ile yola devam eden Manisaspor, bu skorla oynadığı 5'inci maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Stat: Manisa 19 Mayıs 

Hakemler: Hakan Ergin xx, Nurettin Dinçer Demir xx, İsmail Taygun Tasalı xx 

Manisaspor: Deniz x, İlkay xx, Kemal xx, Bayram x (Berk dk. 68 xx), Ömer Buğdaycı xx, Akın xx (Gökhan dk. 73 x), Attila xx, Uğur x (Ömer Atiş dk. 66 xx), Timur xx, Okan x, Furkan xxx 

Sakaryaspor: Oğuz xx, Ümit Yasin xx, Recep xx, Ferit xx, Burak xx, Oğuz xx, Savaş xx, Ferhat x (Serkan dk. 62 xxx), Dilaver xxx, Berk İsmail x (İlyas dk. 82 ?), Zahit x (Günay dk. 62 xx) 

Goller: Berk İsmail (dk. 1), Dilaver (dk. 4 ve 66), Serkan (dk. 88) (Sakaryaspor), Furkan (dk. 52 ve 56), Akın (dk. 62) (Manisaspor) 

Kırmızı kart: Okan (dk. 90+4) (Manisaspor) 

Sarı kartlar: Ömer Buğdaycı, Okan, Attila (Manisaspor), Berk İsmail, Ümit Yasin, Oğuz, Dilaver (Sakaryaspor) 

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