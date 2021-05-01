Manisaspor - Ofspor maç sonucu: 1-2

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'tan 37 yıl sonra amatör lige düşmesi kesinleşen son sıradaki Manisaspor, veda maçında Ofspor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta konuk takımın gollerini 36'ncı dakikada penaltıdan Gökdeniz ve 45'inci dakikada Muhammed attı. Manisaspor'un tek golü ise 44'üncü dakikada penaltıdan Oğuzhan'dan geldi. Manisaspor bu sonuçla ligi 12 puanla son sırada tamamladı. Geçen sezon üst üste 3'üncü kez küme düşerek amatöre gerileyen Manisaspor, koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle düşmenin tek sezonluğuna kaldırılması sayesinde ligde kalmıştı.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Nabi İzci (xx) , Mehmet Yılmaz Çalışır (xx), Abdülkadir Yılmazoğlu (xx)

MANİSASPOR: Mehmet Caner (x) - Çağrı Gülcü (x) (Dk. 46 Hüseyin xx), Muammer Umut (xx), Adnan (x), Oğuzhan (xxx), Ertuğrul (xx) (Dk. 81 Yiğitcan x), Serhat (x) (Dk. 46 Çağrı Buğra x), Aykut (xx) (Dk. 72 Gürkan xx), Enes (x) (Dk. 46 Berkay xx), Halil İbrahim (xx), Eray (x)

OFSPOR: Sercan (xx) - Şehmus Abdulkadir (xx), Gökdeniz (xxx) (Dk. 62 Bilal xx), Miraç (xxx) (Dk. 88 Buğrahan), Soner (xx) (Dk. 62 Osman xx), Batuhan (xxx), Muhammed (xxx), Alptekin (xx) (Dk. 62 Barış xx), Mustafa Bedirhan (xx) (Dk. 46 Adnan xx), Abdurrahman (xx), Ercan (xx)

GOLLER: Dk. 36 (P) Gökdeniz, Dk. 45 Muhammed (Ofspor), Dk. 44 (P) Oğuzhan (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Alptekin, Muhammed (Ofspor) - Oğuzhan (Manisaspor)

DHA