Ege’yi bir dönem Süper Lig'de temsil eden Manisaspor, kuruluşunun 55’inci yılını kutluyor. Son yıllarda yaşadığı mali sıkıntılar ve borç yüküyle üst üste 3 sezondur küme düşüp yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda Başkan Murat Yörük, 55’inci yıl dönümü mesajında Manisaspor'un küllerinden doğmak için yılmadan mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

Başkan Yörük'ün kutlama mesajında, "Dünyadaki tüm Manisasporlular için en gururlu, en onurlu gündür 15 Haziran'lar. Bugün, kulübümüzün 55. kuruluş yılını kutluyoruz. Manisaspor'u 55 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur. 55 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye'nin saygısını kazanmış bir çınar olan Manisasporumuz, gücünü taraftarlarımızdan akmaktadır. Yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, spor arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak, global bir marka haline gelmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün 55. yılında dünyadaki tüm Manisasporluları en içten dileklerimle kutluyor, bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Manisasporluları minnetle, şükranla anıyorum" dedi.





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