Manisaspor küme düşüyor

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağını aşıp kadrosunu takviye etmesine rağmen sezon başından beri son sıradan kurtulamayan Manisaspor, 37 yıl sonra amatör kümeye düşmeye çok yaklaştı.

3'üncü Lig'in tekrar kurulduğu 1984 yılından bu yana kesintisiz olarak profesyonel liglerde mücadele eden, 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig 'de yer alan Manisaspor, geçen yıl üst üste 3'üncü kez küme düşüp 1'nci Lig'den amatöre gerilemesine rağmen koronavirüs pandemisiyle küme düşmenin kaldırılmasıyla kurtuldu.

Bu sezona transfer yasağını kaldırıp umutlu başlayan siyah-beyazlı ekip, 23 maçta yalnız 1 galibiyet alınca dibe demir attı. 12 haftadır hiç galip gelemeyen, üst üste 4'üncü yenilgisini dün Nevşehir Belediyespor deplasmanında alan Manisa, bitime 7 maç kala kurtuluş hattının 12 puan gerisine düştü. Siyah-beyazlı ekibin 2 hafta içinde kurtuluş umutlarını matematiksel olarak da yitirme ihtimali bulunuyor.

DHA