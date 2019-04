Manisaspor - Kastamonuspor 1966 maç sonucu: 0-6

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düştükten sonra prestij mücadelesi veren Manisaspor, 31. hafta maçında konuk ettiği şampiyonluk yarışındaki Kastamonuspor 1966'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonuçla son 10 maçında 9. galibiyetini alarak 67 puana ulaşan Kastamonuspor 1966, averajla liderlik koltuğuna yükseldi. Manisaspor ise sıfır puanda kaldı. Müsabakanın ilk yarısını 6. dakikada Artun, 17. dakikada Yasin'in golleriyle 2-0 üstün tamamlayan Kastamonuspor, ikinci yarıda 69. dakikada Erkan, 78. dakikada Sinan, 83. dakikada Muhammet Haşim ve 85. dakikada Ozan'ın golleriyle farklı galibiyet elde etti: 0-6.

6. dakikada Kastamonu 1966 Abdülaziz ile geliştirdiği atakta sağ kanattan yapılan ortaya Artun ön direkte kafa ile topa dokundu: 0-1.

17. dakikada sağ kanattan Abdülaziz'in ceza sahasına gönderdiği topta Yasin ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2.

69. dakikada Abdülaziz'in ceza sahasına kestiği topu Erkan ön direkte filelere gönderdi: 0-3.

78. dakikada sağdan Erkan'ın ortasında Sinan dokundu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-4.

81. dakikada Haşim'in sert şutunda top üst direkten döndü.

83. dakikada sağ kanattan Erkan kesti, Haşim plase bir vuruşla farkı 5'e çıkardı: 0-5.

85. dakikada sağ çaprazdan Ozan aşırtma bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 0-6.

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Yavuz Bahadır Ordu (xx), Abdülhamit Söyler (xx)

MANİSASPOR: Deniz (x) - Berk (x), İlkay (x), Ömer (xx), Muhammed Furkan (x) (Dk. 73 Halit Can x), Enes Ok (x) (Dk. 60 Cevdet Enes x), Furkan Parsak (xx), Mehmet Can (x), Bayram (x), Fatih (x) (Dk. 26 Yusuf x), Atakan (xx) KASTAMONUSPOR 1966: Birkan (xx) - Faruk (xxx), Şaban (xx), Kemal (xx), Yakup (xxx), Bulut (xx), Soner (xx) (Dk. 60 Ozan xxx), Yasin (xxx), Abdülaziz (xxx) (Dk. 72 Muhammet Haşim xxx), Artun (xxx) (Dk. 64 Sinan xxx), Erkan (xxx)

GOLLER: Dk. 6 Artun, Dk. 17 Yasin, Dk. 69 Erkan, Dk. 78 Sinan, Dk. 83 Muhammet Haşim, Dk. 85 Ozan (Kastamonuspor) SARI KARTLAR: Yusuf (Manisaspor)