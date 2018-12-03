Manisaspor hayata döndü

Kümede kalma savaşı veren Manisaspor, Bayrampaşa'yı 1-0 yenerek umut tazeledi.

03 Aralık 2018, Pazartesi 19:38
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Manisaspor hayata döndü

Sezon başında 9 puanı silinen, bu sezonki 2. galibiyetini alıp eksi 1 puana yükselen Manisaspor'da teknik direktör Kazım Akgün, en kısa zamanda puanlarını artıya dönüştüreceklerini söyledi. 

Oyuncularını kutlayan Akgün, "Bize stadın kapılarını açan Akhisarspor yönetimine teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir galibiyet aldık. Kazanacağımıza gönülden inanmıştık ve başardık. Şimdi daha fazla efor sarf edeceğiz. Puanlarımızı artı yapmak istiyoruz. Her hafta üstüne koyup ilerliyoruz. Başarı gelecek" dedi.

Manisaspor devrenin son 2 haftasında Yılport Samsunspor (D) ve Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

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