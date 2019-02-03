Manisaspor ateş hattından kurtulamadı

Transfer yasağını açmasına rağmen yeni futbolcularına lisans çıkaramayan Manisaspor, Utaş Uşakspor'a 4-0 mağlup oldu ve ateş hattında kaldı.

03 Şubat 2019, Pazar 18:22
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Manisaspor ateş hattından kurtulamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hacettepe'yi deplasmanda 2-0 yenerek taraftarını ümitlendiren Manisaspor, konuk ettiği Utaş Uşakspor'a 4-0 yenilerek seriyi başlatamadı. Transfer yasağını açmasına rağmen yeni futbolcularına lisans çıkaramayan siyah-beyazlılar bu mağlubiyetle eksi 4 puanda kalıp ateş hattından kurtulamadı.

Teknik direktör Kazım Akgün, "İlk yarıda 3-0 geriye düşünce bizim de gardımız düştü. Biz mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

Manisaspor gelecek hafta deplasmanda Niğde Anadolu Futbol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

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