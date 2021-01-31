Manisaspor 3 yeni transferi için imza töreni düzenledi

Misli.com 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta sonuncu sırada yer alan Manisaspor, 3 transfere birden imza attı. Siyah beyazlılar Berkin Kamil Aslan, Hasan Türk ve Bünyamin Kasal ile 1’er buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Murat Yörük imza töreninde yaptığı açıklamada, “Berkin, Hasan ve Bünyamin tecrübelerine güvendiğimiz 3 oyuncu. Teknik direktörümüz Bülent Ataman ve Sportif direktörümüz Hüseyin Tok’un raporları sonrası bu transferler gerçekleşti. Fedakarlık yapan Berkin, Hasan ve Bünyamin kardeşlerime kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Anlaşma her iki taraf için de hayırlısı olsun. Transferlerimiz devam edecek" dedi.