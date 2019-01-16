Manisaspor 13 futbolcu deniyor

Son olarak Amed Sportif forması giyen defans oyuncusu Muhammet Sercan Türkeri ile prensip anlaşmasına varan Manisaspor'un şu an boşta olan 13 oyuncuyu denediği öğrenildi.

Manisaspor'la idmanlara çıkmaya başlayan futbolcuların teknik direktör Kazım Akgün'ün gözüne girebilmek için hırsla çalıştığı kaydedildi.

Yönetimin transferde tüm yetkiyi genç çalıştırıcıya verdiği ve en kısa sürede Kazım Akgün'ün futbolcuların geleceğini belirleyeceği vurgulandı. Manisaspor, ara transferin sona ereceği 31 Ocak'a kadar kadrosunu takviye etmeye çalışacak.