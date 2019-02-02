Manisaspor: 0 - Utaş Uşakspor: 4

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 20. hafta maçında Manisaspor sahasında Utaş Uşakspor'a 4-0 mağlup oldu.

02 Şubat 2019, Cumartesi 17:04
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Manisaspor: 0 - Utaş Uşakspor: 4

Stat: Manisa 19 Mayıs Stadı 

Hakemler: Burak Olcar xx, Onur Tanrıverdi xx, Tuncay Ercan xx 

Manisaspor: Deniz x, Berk x, İlkay x, Ömer x, Okan x, Kemal x(Emir Tahir dk. 46 x), Bayram xx, Mevlütcan (Anıl dk. 57 x), Gökhan x (Süleyman dk. 87 ?), Fatih x, Atakan x 

Utaş Uşakspor: Ersin xx, Kerem xx, Murat xxx (Caner dk. 67 xx), Tayfun xx, Emrah xxx (Tayfur Emre dk. 77 xx), Oğuzhan Kayar xx, 

Fatih xxx, Nuri Melih xx, Muhammed Rıdvan xx (Oğuzhan Yıldırım dk. 46 xx), Semih xx, Hikmet xxx 

Goller: Emrah (dk. 4, 32 ve 45), Murat (dk. 53) (Utaş Uşakspor) 

Sarı kartlar: Ömer (Manisaspor), Oğuzhan Yıldırım, Caner (Utaş Uşakspor) 

İHA

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