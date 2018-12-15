Manisaspor: 0 - Keçiörengücü: 4

TFF 2. Lig'in 17. haftasında Manisaspor, sahasında karşılaştığı Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup oldu.

15 Aralık 2018, Cumartesi 18:04
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Manisaspor: 0 - Keçiörengücü: 4

Stat: Mümin Özkasap Stadı 

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Salim Şanlıer xx, Armağan Çekinmez xx 

Manisaspor: Zafer x, Berk x, İlkay x (Muammer Umut dk. 79 ?), Ömer x (Aykut dk. 56 x), Kemal xx, Anıl x, Furkan x, Cevdet Enes x (Samed Can dk. 82 ?), Bayram x, Fatih x, Atakan x 

Keçiörengücü: Yaşar xx, Sertaç xxx (Uğurcan dk. 63 x), Erdi xx, Süleyman xx (Seçkin dk. 46 xx), Hakan xxx, Burak xx, Devrim xxx, Abdulkadir xx, Uğur xx, Gökhan xx, Taha xxx (Alperen dk. 53 xx) 

Goller: Sertaç (dk. 8), Taha (dk. 26 ve dk. 45), Hakan (dk. 29) (Keçiörengücü) 

Sarı kart: İlkay (Manisaspor) 

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