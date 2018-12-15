Manisaspor: 0 - Keçiörengücü: 4

Stat: Mümin Özkasap Stadı
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Salim Şanlıer xx, Armağan Çekinmez xx
Manisaspor: Zafer x, Berk x, İlkay x (Muammer Umut dk. 79 ?), Ömer x (Aykut dk. 56 x), Kemal xx, Anıl x, Furkan x, Cevdet Enes x (Samed Can dk. 82 ?), Bayram x, Fatih x, Atakan x
Keçiörengücü: Yaşar xx, Sertaç xxx (Uğurcan dk. 63 x), Erdi xx, Süleyman xx (Seçkin dk. 46 xx), Hakan xxx, Burak xx, Devrim xxx, Abdulkadir xx, Uğur xx, Gökhan xx, Taha xxx (Alperen dk. 53 xx)
Goller: Sertaç (dk. 8), Taha (dk. 26 ve dk. 45), Hakan (dk. 29) (Keçiörengücü)
Sarı kart: İlkay (Manisaspor)