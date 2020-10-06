Manisa’nın dev adamları çeyrek finalde

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Kocaeli’de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası’nın gruplar son maçında Ankara Anadolu Basket ile karşılaştı. İlk periyot 14-16 Anadolu Basket üstünlüğü ile geçilirken, ikinci periyotta hızlı hücumlarıyla rakibini pota altında zorlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, sayı farkını da artırmaya başladı. Bu periyot 43-26 Manisa BBSK’nın üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü periyotta savunmayı iyi yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, etkili oyununu sürdürdü ve bu periyottan da 68-47 üstün ayrıldı. Son periyotta rakibinin gardını kıran Manisa BBSK, maçı 82-65 galip tamamladı ve grubundaki 3 maçı da kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Manisa BBSK gruptaki ilk maçında Konyaspor'u 66-64, ikinci maçında ise Bakırköy Basket'i 80-55'lik skorlarla geçmişti.

Salon: Kartepe Spor Salonu

Hakemler: Fatih Güler, Tolga Edis, Münevver Özemre

Manisa Büyükşehir Belediyespor: İnanç (9), Faik (3), Kaan (12), Kaan, Tolga (11), Ramazan (6), Calvin (15), Alican, Umut (9), Recep (12), Mert (5),

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

Ankara Anadolu Basket: Tolga, Hakan (8), Çağatay (4), Lazgın (11), Oktay (8), Ömer (13), Kutay (15), Anıl (6)

Baş Antrenör: Hakan Köktaş

1.Periyot: 14-16

2.Periyot: 29-10

3.Periyot: 25-21

4.Periyot: 14-18

Maç Sonucu: Manisa BBSK: 82- Ankara Anadolu Basket: 65

İHA