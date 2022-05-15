10 kilometre ve 21 kilometre şeklinde iki ayrı kategoride yarışan kadın ve erkek sporcular ödüllerini aldı. Manisa'nın Yunusemre İlçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki Atatürk Kent Park'tan start alan 10 kilometrelik parkur, Yunusemre sınırları içinde koşulurken, 21 kilometrelik parkurda ise Yunusemre ve Şehzadeler'deki organize sanayi bölgesi, Sultan Camisi, Manisa Hükümet Konağı, Ulupark ve Lale Meydanı'ndan geçerek, Atatürk Kent Park'ta bitiş çizgisine ulaşıldı.

Yarı maratonda 10 kilometre kadınlarda Özlem Işık 1'inci, İpek Öztosun 2'nci, Şükran Güneş Bayar da 3'üncü olurken, erkeklerde ise Hamdullah Albay 1'inci, Hasan Uzun 2'nci, Mustafa Can Akbülen 3'üncü oldu.

21 kilometre kadınlarda Ezgi Kaya 1'inci, Derya Kaya 2'nci, Serra Sude Kökduman ise 3'üncü basamakta yer aldı. Erkeklerde ise Kenyalı Boaz Kiptoo Kiplagat 1'inci, Hüseyin Can 2'nci, Ahmet Alkanoğlu ise 3'üncü sırayı elde etti. Sporculara ödüllerini TAF Başkanı Fatih Çintimar takdim etti. Yarı maratona küçük bebekleri ile katılan çiftler renkli görüntülere sahne oldu.

DHA