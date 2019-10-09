MANİSA, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yenilenen kadrosuyla sezonun ilk maçında cumartesi günü Bornova Belediyespor'u konuk edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor, taraftarını bekliyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri ve Basketbol Şubesi Sorumlusu Bora Çaylan, yeni sezon öncesi genç bir kadro oluşturduklarını belirterek, "Hazırlık sürecinde ise gerek hazırlık maçları, gerek Akhisar Turnuvası ve gerekse Federasyon Kupası maçlarında başarılı bir grafik çizdik. Şimdi lig heyecanına odaklandık. Sezona cumartesi günü kendi evimizde Bornova Belediye maçıyla başlayacağız. Bu maçta tüm Manisalı basketbolseverlere takımımıza destek çağrısında bulunuyoruz. Sezonun ilk maçları her zaman çok önemlidir. Bu nedenle Bornova Belediye maçına büyük önem veriyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle sezona galibiyetle başlayacağımıza inanıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI