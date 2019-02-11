Manisa'da Levent Devrim'e istifa tepkisi

Evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-0 yenilen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Levent Devrim'i tribünler istifaya davet etti.

11 Şubat 2019, Pazartesi 18:56
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Manisa'da Levent Devrim'e istifa tepkisi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısına iddialı giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-0 yenilerek yarışta ağır yara alarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Bu sezon sahasında ilk kez yenilgi alan yeşil-beyazlılarda tribünler, teknik direktör Levent Devrim'e tepki gösterdi. Taraftarlar ikinci yarıda henüz galibiyet alamayan takımlanının bir türlü çıkışa geçemediğini öne sürürek, Devrim'i istifaya davet etti. Yönetimin ise, bu hafta toplanıp Levent Devrim'in geleceğini masaya yatıracağı iddia edildi. 

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