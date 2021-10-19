Manisa Futbol Kulübünün yeni teknik direktörü Turgay Altay oldu

Kulüpten yapılan açıklama göre, Turgay Altay için kulüp binasında imza töreni düzenlendi.

Manisa Futbol Kulübü gibi hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

"Öncelikle kulübün DNA’sına uygun bir oyun kültürü oluşturarak kendime ait agresif, tutkulu ve ofansif bir antrenör takımı yaratmak istiyorum. Bana bu projeyi hayata geçirme fırsatı veren başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah takımımızı hep birlikte yukarılara taşıyacağız."

Kulüp başkanı Mevlüt Aktan da Turgay Altay ve ekibinin bilimsel, modern futbola önem veren bir felsefeye sahip olduğunu, takımın sadece bugününü değil geleceğini de inşa ettiklerini belirtti.

Futbolda devamlılığın önemini bildiklerini kaydeden Aktan, "Hoca tercihimizi de bu düşünce doğrultusunda yaptık. Turgay hocamızın takımımızda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Taraftarlarımızı son haftalarda üzdüğümüzün farkındayız. ’En kötü gün bugünse bugün de Manisa’ diyeceklerine ve Turgay hocamıza sabırla destek vereceklerine inancım da tamdır. Hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Altay, daha önce Aykut Kocaman’ın yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Yeni sportif direktör Taner Savut

Öte yandan kulüpte daha önce sportif direktörlük görevi yapan Taner Savut da tekrar bu göreve getirdi.

Taner Savut, yaptığı açıklamada, yeniden Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Geçen sezon yaşadıkları başarıların ardından çocuklarının eğitiminden kaynaklı bir ayrılık yaşadıklarını belirten Savut, "Başkanımız o zaman da bu kulübün kapılarının bana her zaman açık olduğunu söylemişti. Kısa süren bu ayrılığın ardından yeniden bir aradayız. İnşallah geçen sezon yakaladığımız başarıların üzerine koyarak hep birlikte çalışacağız. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

MANİSA (AA)