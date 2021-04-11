Aktan, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin bu başarıda çok emeğinin bulunduğunu, TFF 1. Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Aktan, "Herkesin buna katkısı var. Başardık, daha katedecek yolumuz var. Hedefimiz önümüzdeki dönemde Süper Lig . Güzel bir kulüp yarattık. Manisa'nın, Türkiye'nin gurur duyacağı, altyapısıyla, duruşumuzla örnek şeyler yapıyoruz. Umarım Türk futboluna katkılar sağlarız. Şampiyonluğumuz Manisa'ya armağan olsun." diye konuştu.

Aktan, Manisaspor'un Bölgesel Amatör Lig'e düştüğünün hatırlatılması üzerine, futbolda böyle şeylerin yaşanabildiğini, kendisinin de Manisaspor'un düşmesinden dolayı üzgün olduğunu aktardı.

Kendilerinin Manisa'ya güzel bir kulüp kazandırdığını bildiren Aktan, "Manisa isminin çok güzel yerlerde taşıyacağız. Biz önümüze bakıyoruz, Manisalılar emin olsun, iyi yerlerde görecek, iyi anacaklar bu kulübü ve gurur duyacaklar." ifadesini kullandı.