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Manisa Futbol Kulübü'nde Yalçın Koşukavak sesleri

Teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün göreve Yalçın Koşukavak'ı getirmek istediği iddia edildi.

04 Ekim 2021, Pazartesi 22:04 Son Güncelleme:
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Manisa Futbol Kulübü'nde Yalçın Koşukavak sesleri

TFF 1. Lig'de deplasmanda Eyüpspor'a 90+1. dakikada yediği golle 3-2 yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini alan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Serkan Özbalta dönemi sona erdi. Geçen sezon rekorlar kırarak siyah-beyazlı takımı 2'nci Lig'de şampiyon yapan 42 yaşındaki teknik adamın, Eyüpspor mağlubiyeti sonrası oyuncularıyla vedalaşarak istifa ettiği öğrenildi.

Yalçın Koşukavak sesleri

Teknik patron Serkan Özbalta'nın istifasını kabul eden yönetimin yeni teknik adam arayışlarına başladığı bildirildi. Ligin ilk 3 maçını kazandıktan sonra 9 puanda kalan Manisa temsilcisinin göreve Yalçın Koşukavak'ı getirmek istediği iddia edildi.

Ajansspor


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