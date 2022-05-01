Süper Lig 'in 35. haftasında konuk ettiği Bursaspor 'a 3-1 mağlup olarak Play-Off yarışında ağır yara alan ve teknik direktör Turgay Altay'la yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, sezonun geri kalan bölümünde Akademi Direktörü Levent Bayraktar'ın takımın başında yer alacağını duyurdu.

Manisa ekibinden yapılan açıklamada, ''Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda Spor Toto 1. Lig’de sezonun geri kalan bölümünde Akademi Direktörümüz Levent Bayraktar takımımızın başında yer alacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

46 puanla 9. sırada yer alan Siyah Beyazlılar, Ankara Keçiörengücü ve Tuzlaspor maçlarıyla 2021/22 sezonuna nokta koyacak.