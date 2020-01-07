Manisa Futbol Kulübü'nde İsmail Haktan Odabaşı ve Ömer Kandemir belirsizliği

Manisa Futbol Kulübü'nde, kadro dışı bırakılan İsmail Haktan Odabaşı ile ikinci yarıda takımda düşünülmeyen Ömer Kandemir'in durumları netleşmedi.

07 Ocak 2020, Salı 18:57
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Manisa Futbol Kulübü'nde İsmail Haktan Odabaşı ve Ömer Kandemir belirsizliği

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayıp ikinci yarıda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen Manisa Futbol Kulübü'nde, kadro dışı bırakılan İsmail Haktan Odabaşı ile ikinci yarıda takımda düşünülmeyen Ömer Kandemir'in durumları netleşmedi. Yönetimin iki futbolcuyla da henüz karşılıklı olarak anlaşmaya varamadığı açıklanırken, İsmail ve Ömer'in altyapıyla antrenmanlarını sürdürdüğü vurgulandı.

Yönetimin iki futbolcuyla hafta sonuna kadar bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Ertekin'in de iki ismi kesin olarak kadroda düşünmediği öğrenildi. Sezon başında da kulüp bulması istenen ancak ayrılmaya yanaşmayan İsmail Haktan, aylardır takımdan ayrı çalışıyor.

DHA

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