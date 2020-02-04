Manisa Futbol Kulübü'nde Cihat Arslan dönemi

Tecrübeli teknik adam İsmail Ertekin'le geçen hafta yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, Cihat Arslan'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

04 Şubat 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Manisa Futbol Kulübü'nde Cihat Arslan dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Şanlıurfaspor’u evinde 7-0 yenerek zirve yarışını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Cihat Arslan’la anlaştı. Tecrübeli teknik adam İsmail Ertekin’le geçen hafta yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar, Cihat Arslan’la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp CEO’su Levent Devrim, Arslan’ın camiaya hayırlı olmasını diledi.

Teknik direktörlük kariyerine Kocaelispor'da başlayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe, Karşıyaka, Başakşehir, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Akhisarspor, Adanaspor ve Bosna Hersek ekibi Celik Zenica'da görev yaptı.

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