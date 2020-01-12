Manisa Futbol Kulübü yine çıkışa geçemedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak düşüşe geçmesine rağmen devreyi liderlik koltuğunda tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk maçında da çıkışa geçemedi. Zonguldak Kömürspor'a konuk olan siyah-beyazlılar sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye de yapan Manisa ekibinde teknik direktör İsmail Ertekin, maç sonrası saha şartlarının çok kötü olduğundan yakınarak, "Maalesef istediğimiz futbolu sergileyemedik. Mutlaka toparlanacağız. Zirve için iddiamızı hep sürdüreceğiz" dedi.

Manisa FK, gelecek hafta evinde Hacettepe ile karşı karşıya gelecek.