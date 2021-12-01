Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Süper Lig ekibi Altay'a ikinci yarıda yediği gollerle 4-2 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü, tamamen lige konsantre oldu. Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan siyah-beyazlılarda teknik direktör Tugay Altay, tek hedeflerinin sezonu en iyi yerde tamamlamak olduğunu söyledi.

Altay karşısında ilk yarıda iyi bir futbol oynadıklarını, 2-0'lık avantajı da yakaladıklarını belirten Altay, "Maalesef ikinci devrede rüzgar tersine döndü. Avantajımızı koruyamadık. Kupada yolumuza devam etmek isterdik, bu imkanı da yakaladık. Ancak artık tamamen lige motive olacağız. Pazar günü evimizde oynayacağımız Kocaelispor maçını kazanıp bir an önce düşme hattından çıkmayı hedefliyoruz" dedi. (DHA)