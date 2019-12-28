Manisa Futbol Kulübü Sertaç Çam'la anlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi ve Keçiörengücü'nün sağ kanadı Sertaç Çam'la prensipte anlaştı.

28 Aralık 2019, Cumartesi 18:59
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Manisa Futbol Kulübü Sertaç Çam'la anlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk devreyi lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. İkinci devrede zirveyi bırakmak istemeyen siyah-beyazlılar 1'inci Lig ekibi Keçiörengücü'nün sağ kanadı Sertaç Çam'la prensipte anlaştı. Hafta içinde Manisa'ya gelecek 27 yaşındaki oyuncunun resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa altyapısında futbola başlayan Sertaç, Bandırmaspor, Tokatspor, Kocaeli Birlikspor, Altınordu, Bakspor ve Keçiörengücü'nde oynadı. Bu sezonun ilk yarısında Keçiörengücü'nde 14 lig maçına çıkan deneyimli futbolcu 1 gol attı.

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