TFF 1. Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü, 30 yaşındaki sol bek Özgür Çek'i kadrosuna kattı. Manisa ekibi, son olarak Denizlispor forması giyen tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Özgür Çek: Hedefleri olan önemli bir kulübe geldim

Manisa FK Başkanvekili Engin Anlı’nın yer aldığı imza töreninde konuşan Özgür, “Manisa Futbol Kulübü’nü daha önceden takip ediyordum. Hedefleri olan önemli bir kulübe geldim. Umarım ben de Manisa FK’nın şampiyonluklarına, hedeflerine en iyi şekilde katkı sağlarım ve hem kendi adıma hem de camiamız adına güzel bir sezon olur. Taraftarlarımızla birlikte hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi.

Engin Anlı: Yeni sezonda aramızda olacağı için mutluyuz

İmza töreninde konuşan ve Özgür Çek’in takıma güç katacağını vurgulayan Manisa FK Başkanvekili Engin Anlı, “Özgür çok tecrübeli, üst liglerde uzun yıllar forma giymiş önemli bir oyuncu. Yeni sezonda aramızda olacağı için mutluyuz. Takımımıza güç katacak bu transferin hem camiamıza hem de Özgür’e hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



