Manisa Futbol Kulübü, Mustafa Çakır ile bağlarını kopardı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Manisa Futbol Kulübü'nde şubat ayında Ferhat Yazgan ve Oğuzhan Erdoğan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mustafa Çakır, kulüple bağlarını kopardı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Manisa FK'da şubat ayında Ferhat Yazgan ve Oğuzhan Erdoğan'la birlikte kadro dışı bırakılan Mustafa Çakır, kulüple bağlarını kopardı. Alacağını tahsil etmek için siyah beyazlılara ihtarname yollayan 33 yaşındaki stoper, 1 aylık sürede ödeme yapılmaması üzerine sözleşmesini tek taraflı feshederek yuvadan uçtu.
Manisa ekibine sezon başında Kastamonuspor'dan 2 yıllığına transfer olan Mustafa, bu sezon 17 lig, 3 kupa maçında görev aldı.
DHA