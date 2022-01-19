Manisa Futbol Kulübü'nde yıllardır takımın en önemli isimlerinden olan Mehmlet Yılmaz'la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlıların 3'üncü Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan beri kulüpte forma giyerek 2 şampiyonluk, 1 Play-Off finali yaşayan 26 yaşındaki sağ bek Kocaelispor'a transfer oldu.

Manisa FK, Mehmet'in vedasını, "Kulübümüzde uzun yıllardır forma giyen ve takımımızla şampiyonluklar yaşayan Mehmet Yılmaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mehmet Yılmaz'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" mesajıyla paylaştı.