Transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Fransız orta saha Marvin Gakpa'yı kadrosuna kattı ve 27 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Yardımcısı Hüseyin Hasacar, Kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da yer aldı.

İmza töreninde konuşan Gakpa, “Manisa Futbol Kulübü’nün projesi, hedefleri beni buraya getiren etkenler oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Ligde oynanan Gençlerbirliği maçını izledim. Skordan çok takımımın oynadığı futbol beni çok etkiledi. İlk amacım takımıma uyum sağlamak. Hedefimiz her zaman üst lig olacak. Bunun için takım arkadaşlarımla elimizden geleni yapacağız” dedi.