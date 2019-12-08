Manisa Futbol Kulübü - İnegölspor:0 - 2

Türkiye liglerinin gol, galibiyet ve puan lideri olan siyah-beyazlı ekip, namağlup ünvanını evinde kaybetti.

Manisa FK, bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta puan yitirdi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 77'nci dakikasında Bilal konuk takımı öne geçirdi, Cengiz 86'da skoru belirleyen isim oldu. Bu sonuçla Manisa FK, 41 puanda kaldı. Manisa FK'nın tek tesellisi ise en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un da Yeni Çorumspor'a 2-1 yenilmesi oldu. Ege ekibi ilk yarıda son haftaya girerken, Samsunspor'un 4 puan önünde liderliğini korudu.

DHA