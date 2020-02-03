Manisa Futbol Kulübü, gol olup yağdı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yaşadığı puan kayıplarının ardından liderliği Yılport Samsunspor'a kaptırıp teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor maçında gol olup yağdı.
Tecrübeli teknik adam İsmail Ertekin'le geçen hafta yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Cihat Arslan'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp CEO'su Levent Devrim, Arslan'ın camiaya hayırlı olmasını dilerken, "Cihat hocamızla anlaşma sağladık. Kendisiyle mukavele yaptık" dedi.
Düşme hattında eksi 14 puanla yer alan rakibini 7-0 yenen siyah-beyazlılar moral buldu. Antrenör Ömer Kalebayır yönetiminde sahaya çıkan Manisa FK yeni direktörünü de belirledi.
Manisa Futbol Kulübü bu hafta Sarıyer deplasmanına çıkacak.