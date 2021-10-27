Manisa Futbol Kulübü - Fatsa Belediyespor maç sonucu: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Manisa Futbol Kulübü, Fatsa Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Manisa Futbol Kulübü'nde galibiyeti getiren golü 14'üncü dakikada penaltıdan Gakpa kaydetti.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin (xx), Emre Doğu (xx), Mehmet Şengül (xx)

MANİSA FK: Birkan (xx) - Taha (xx), Özgür (xxx) (Dk. 69 Erhan x), Bedirhan (xx), Yiğit (xx), Taylan (xxx) (Dk. 76 Kouter x), Tormin (xx) (Dk. 69 Tabekou x), Gakpa (xxx) (Dk. 69 Mehmet Yılmaz x), Diallo (xx), Okan (xx), Mehmet Celik (xxx) (Dk. 83 Landre)

FATSA BELEDİYESPOR: Altay (x) (Dk. 46 Abdullah x) - Emrah (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 83 Okan), Burak Demireğen (xx), Erşan (xx), Ömer (xx), Onur (xx) (Dk. 61 Mustafa x), Altan (x) (Dk. 62 Mehmet x), Burak Çelik (x) (Dk. 71 Bilal), Yiğit (xx), Ozancan (xx)

GOL: Dk. 14 (P) Gakpa (Manisa FK)

SARI KART: Taylan (Manisa FK)

DHA