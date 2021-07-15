Kanatlarda görev yapan 26 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde Başkan Mevlüt Aktan da yer aldı. Manisa FK'ya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Anıl, "Öncelikle bu takımın bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri doğrultusunda burada şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

MANİSA, (DHA)