TFF 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi anterenmanlarının Manisa'daki ilk etabını tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar'da kampa girdi. Siyah-beyazlı ekip 19 Temmuz'a kadar Afyon'daki kampını sürdürecek. Manisa FK, bayram izninin ardından 22 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında aynı yerde yeniden kampa girecek.

Geçen sezon 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olan Manisa ekibinde yeni transferler Keçiörengücü'nden kaleci Muhammed Birkan Tetik, Samsunspor'dan stoper Veli Çetin, Giresunspor'dan stoper Sadi Karaduman, Hatayspor'dan kanat oyuncusu Selim Ilgaz, Denizlisporlu orta saha Kubilay Aktaş, Eskişehirspor'dan stoper Bedirhan Altunbaş ve kulüp tarihinin ilk yabancı oyuncusu Slovenyalı orta saha Leon Sever de takımla Afyonkarahisar kampına katıldı.