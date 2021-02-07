Manisa Futbol Kulübü - Afjet Afyonspor maç sonucu: 1-1

Karşılaşmaya etkili başlayan Manisa Futbol Kulübü henüz 6'ncı dakikada Okan'ın ayağından golü buldu: 1-0. İlk yarı Manisa FK'nın üstünlüğü ile sona ererken, 65'inci dakikada Aykut karşılaşmaya dengeyi getiren golü attı: 1-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi, taraflar 1'er puanı hanesine yazdırdı. Manisa temsilcisi 55 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü (xx), Adem Şahan (xx), Mahmut Gülle (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xx) - Adem (xx), Burak (xxx), Mehmet Yılmaz (xx), Sertaç (xxx), Emir (xx) (Dk. 67 Ferhat x), Nizamettin (xx) (Dk. 90 Ümit), Hakan (xx) (Dk. 90 Mehmet Uysal), Çağrı (xx), Zahit (xx) (Dk. 67 Volkan x), Okan (xxx)

AFJET AFYONSPOR: Mehmet (xxx) - Emre (xx) (Dk. 66 Yusuf x), Anıl (xx), Alper (xx), Nazmi (xx), Onur (xxx), Doğan (xx) (Dk. 88 Evren), Savaş (xx) (Dk. 83 Yakup) (Dk. 84 Yusuf), Erhan (xx) (Dk. 88 Abdullah), Aykut (xxx) (Dk. 75 Cihan x), Okan (xxx)

GOLLER: Dk. 6 Okan (Manisa FK) - Dk. 65 Aykut (Afyonspor)

SARI KARTLAR: Çağrı, Burak (Manisa FK) - Alper, Cihan (Afyonspor)

MANİSA, (DHA)