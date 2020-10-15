Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa FK, Niğde Anadolu deplasmanına çıktı. Geçen sezon şampiyonluğu Samsunspor'a kaptıran Siyah-Beyazlılar, sezona fırtına gibi başladı; Çorum FK'yı 3-1, Kocaelispor'u 6-1, Afjet Afyonspor'u 4-0 ve son olarak da İnegölspor'u 5-1 devirmeyi başarmıştı. Sezon başından beri harika bir futbol sergileyen Serkan Özbalta'nın öğrencileri, Altınordu’nun pilot takımı karşısında da şov yaptı.

Henüz 9. dakikada Mehmet Yılmaz, sağ kanattan ortasını yaptı, arka direkte Sertaç, fileleri havalandırdı: 1-0. 20'de Nizamettin'in pasında Zahit, farkı 2'ye çıkardı. 44'te Sertaç'ın gönderdiği topta savunma arkasına sarkan Serdar takımını rahatlattı: 3-0.

Sadece 3 gol yediler

69'da ikinci golün sahibi Zahit, skoru ilan etti: 4-0. Bu sonuçla Manisa FK, 5'te 5 yapmayı başardı. Siyah-Beyazlılar, bu süreçte 22 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, kalesinde ise 3 gol gördü. Niğde Anadolu ise küme düşme hattının hemen üzerinde 16. sırada kaldı.