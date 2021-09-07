Transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Fransız stoper Loick Landre'yi kadrosuna kattı ve 26 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Yardımcısı Hüseyin Hasacar ve Kulüp CEO'su Yılmaz Bal yer aldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Loick Landre, “Manisa Futbol Kulübü’ne imza attığım için çok heyecanlıyım. Takımımın daha önce maçlarını takip ettim. Ligde son oynanan Gençlerbirliği maçında da kaliteli bir takım sahadaydı. Bu takım güzel işlere imza atacak. Kulübümün tek hedefi üst lig, ben de bu hedef için çok çalışacağım” dedi.