Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Mehmet Türkmen görev yapacak. Manisa FK'da kart cezalısı kaleci Muhammet Birkan maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Turgay Altay, Gençlerbirliği maçını kazanıp seri başlatacaklarını söyledi. Altay, "Puan durumunda rahatlamak istiyoruz. Ardından hedefimizi üst sıralar olarak belirleyeceğiz. Gençlerbirliği iyi bir takım ancak istediğimiz sonucu alacağız" dedi.

OGNJEN OZEGOVİC İMZAYI ATTI

Manisa Futbol Kulübü, prensipte anlaşma sağladığı Adanaspor'dan ayrılan golcü Ognjen Ozegovic'i resmen kadrosuna kattı. Kulüp binasında düzenlenen törende Ozegovic, Manisa FK ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Manisa Futbol Kulübü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki Bosna Hersek doğumlu Sırp forvet, "Buraya gelmeden önce kulüple ilgili iyi bilgiler aldım. Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri olduğunu biliyorum. Gollerimle takımıma en iyi şekilde katkı sağlayıp hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Ozegovic, sezonun ilk yarısında Adanaspor'da 13 maça çıkıp 5 gol attı.