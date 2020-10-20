Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Manisa Futbol Kulübü, yarın Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’u konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Ligde ilk 5 maçını da kazanarak 15 puanla liderliğini sağlamlaştıran takım, Ergene Velimeşespor maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Karşılaşmanın hakemi Levent Gümüşdere

Manisa Futbol Kulübü ile Ergene Velimeşespor arasında oynanacak maçın hakem kadrosu belli oldu. Karşılaşmayı Levent Gümüşdere yönetecek. Mücadelede Gümüşdere’nin yardımcılıklarını Oğuzhan Yazır ve İlke Akman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail.