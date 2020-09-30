En son 6-1 kazanılan Kocaelispor maçında ağlara 3 gol birden gönderen 25 yaşındaki oyuncu Türkiye'nin en skorer beklerinden biri oldu.

Ülkemizde şu an Fenerbahçe forması giyen sol bek Filip Novak attığı 16 golle en skorer bek unvanını alırken, Erhan ise kariyerinde 14 kez topu ağlarla buluşturdu. Erhan'ın ardından Atakaş Hatayspor'un kaptanı sol bek Mesut 9 golle üçüncü sırada yer aldı. Manisa ekibinde 2017-2018 sezonunda beri forma giyen deneyimli futbolcu, Galatasaray'ın altyapısından yetişti.

DHA