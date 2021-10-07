Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, takımdan ayrılan Teknik Direktör Serkan Özbalta ile bir araya geldi ve kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, takımdan ayrılan Teknik Direktör Serkan Özbalta ile bir araya geldi. Başkan Mevlüt Aktan, hizmetlerinden dolayı Serkan Özbalta’ya teşekkür ederek plaket ve kulübün ürünlerinin yer aldığı hediyeler takdim etti.

Ayrıca Manisa FK Kulübü "Serkan Özbalta’ya kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." açıklaması yaptı.



