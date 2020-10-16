Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 5 maçını da farklı kazanıp gövde gösterisi yaparken rakip kalelere toplam 22 gol bırakan lider Manisa Futbol Kulübü'nde forvet Zahit Fındık bu süreçte takımın en skorer ismi oldu.

Geçen sezon Play-Off müsabakaları dahil ligde 29 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 11 kez ağları sarsarken, bu sene ise 5 karşılaşmada 6 gole ulaştı. Tüm maçlarda Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından 11'de görevlendirilen deneyimli oyuncu, sadece 5-1 kazanılan İnegölspor maçında sevinç yaşayamadı.

Zahit, 3-1 kazanılan Çorum FK ve 4-0 galip gelinen Afjet Afyonspor maçlarında birer, 6-1'lik Kocaelispor ve son 4-0'lık Niğde FK maçlarında ise 2'şer gol kaydetti. Manisa ekibinde Zahit'in ardından en skorer isim 4 golle sol bek Erhan Kara oldu. Manisa FK'da Sertaç 3, Nizamettin ve Serdar 2, Mehmet Yılmaz, Ahmet, Emir, Mehmet Güven ve Tayyib ise birer kez fileleri sarstı. Manisa Futbol Kulübü ligde haftaya çarşamba günü evinde Ergene Velimeşespor'la kozlarını paylaşacak.