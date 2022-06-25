İkinci etap kampını 8 Temmuz'a kadar sürdürecek Manisa ekibi, üçüncü etap kampını ise 11-22 Temmuz tarihleri arasında yapıp ardından 25 Temmuz'da ligin ilk haftası hazırlıklarına evinde başlayacak. Manisa FK, geçen sezon kadrosunda yer alan Tabekou, Kouter ve Landre'yle yollarını ayırıp dış transferde Bursaspor 'dan Burak Altıparmak'ı almıştı.

DHA