Dış sahada oynadığı son 4 müsabakadan 1'er puanla ayrılan siyah-beyazlılar, liderliği iki hafta önce averajla kaptırdığı Yılport Samsunspor'un 2 puan gerisine düştü.

Kulüpten, "Teknik direktörümüz İsmail Ertekin'le yollarımız karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında ayrılmıştır. Kendisine hizmetlerden dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz" açıklaması yapıldı. Manisa ekibi, Ertekin'le çıktığı 20 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi alarak 47 puan topladı. Yeni teknik direktörün hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.

DHA